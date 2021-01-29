الملك سلمان يأمر بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بـ”ساند”

تم الإعلان من قبل وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط أيضا المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن صدور موافقة ملكية بشمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض المواطنين بالمملكة العربية السعودية في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية ضمن برنامج ساند.

بالإضافة إلى توجه خادم الحرمين الشريفين بإستثناء الدخل الوارد من خلال تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي، المانع لاستحقاق تعويض ساند، ولذلك تم توجه صرف التعويض بأثر رجعي عن الدفعات الماضية لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

تم توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن شمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيدين، أو من المنشأة أيضا، ولذلك تم التأكيد على أن يتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.

ومن الجدير بالذكر أن سوف يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار التي تم الإعلان عنه مع تعويض شهر سبتمبر القادم 2020 م

ضوابط الدعم في برنامج ساند :

أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية. يجب أن يصدر وثيقة سارية المفعول. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. ألا يكون على رأس العمل حالياً سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

ومن المستفاد أن الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في شهر أبريل الماضي 2020م لإطلاق مبادرة جديدة لدعم المواطنين السعوديين العاملين بخدمة توصيل الطلبات ب 3 آلاف ريال سعودي شهرياً.

خادم الحرمين الشريفين بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لكي يتم تخفيف آثار تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، والقطاع الحكومي أيضا والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية، وقد يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، وقد يستثنى من ذلك الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه لاستحقاق تعويض ساند.

ومن المنتظر أن يجب على المستفيد من دعم نظام ساند أن يجب إضافة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمواطن السعودي المستفيد، حيث أن هذا يمكن التسجيل، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة الشخصية للاتصال، والخاصة بالمشترك المستفيد من الدعم المادي للأسر، أن نظام ساند يقوم بتقديم فكرة للقيام بسد فجوة الدخل والعمل لكي يتم توفير حياة كريمة للمواطنين.