نظام تجديد الإقامة الجديد لعام2021 في السعودية تعرف علي كافة التفاصيل

نظام تجديد الإقامة الجديد لعام2021 في السعودية هو نظام من ضمن الأنظمة التي أعلنت عنها حكومة السعودية في الأيام الأخيرة . فتم استبدال نظام الكفيل الذي كان معتمد لإقامة العاملين بنظام آخر جديد وهو نظام الإقامة الجديد . الذي يوجد به عدد كبير من المميزات التي تقدمها المملكة للمقيمين في أراضي الحجاز .لكن لابد من تحديد الإقامة قبل الموعد المحدد لانتهائها وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي نظام تجديد الإقامة الجديد .

نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية لعام 1442

من ضمن الأنظمة التي بدأت المملكة بتنفيذه وذلك في الخامس من شهر مايو لعام 2019م . حيث يوفر للمقيمين في المملكة بتجديد إقامتهم وإقامة أسرهم . وتوفر لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة منها ذاتي. كما توفر لهم زيارة أقاربهم . واستخدام أيضا الممرات المخصصة للسعوديين عند الدخول والخروج من منافذ السعودية .ومزاوله عملهم التجاري كما وفر لهم العديد من المميزات ومنها الإقامة مع أسرته في المملكة ويتم ذلك دون الاعتماد علي الكفيل كما كان من قبل . كما سمحت بدفع رسوم إصدار وتجديد الإقامات المرتبطة برخص العمل علي أساس ربع سنوي كحد أدنى . باستثناء العمالة المنزلية . كما تم السماح بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة .

تعرف علي شروط تجديد ألإقامة 2021 في السعودية

يوجد الكثير من الشروط التي يجب توافرها من أجل تجديد الإقامات في السعودية وهي .

لابد أن يكون الشخص المقيم متواجد داخل أراضي المملكة .

لابد من سداد الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة .

لابد ان يمتلك المقيم جواز سفر سارى الصلاحية .

لابد أن يكون لدية تأمين طبي سارى المفعول .

لا يكون المقيم مقيد ضمن القائمة الأمنية .

لابد سداد كافة المخالفات المرورية .

هناك بعض الرسوم التي يجب دفعها لكي يتم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية وأنواع الإقامات وهذه الرسوم هي :

تجديد إقامة للعماله المنزلية تقدر 600 ريال سعودي.

تجديد إقامة للعاملين في الشركات السعودية 650 ريال سعودي.

تجديد إقامة للمرافقين تقدر ب 2,000 ريال سعودي.

لتجديد تأشيرة الزيارة العائلية تقدر ب 300 ريال سعودي.

هناك العديد من المزايا الموجودة في نظام الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية وهذه المزايا وتكون :

الحصول على تأشيرات زياره الأقارب

الإقامة داخل المملكة مع الأسرة.

للمقيم ميزه امتلاك العقارات داخل السعودية سواء كانت لغرض تجاري أو سكني أو صناعي في جميع مدن المملكة عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة

منح للمقيم فرصه حق الانتفاع بالعقارات لمدة ليست لأكثر من 99 عام.

امتلاك وسائل النقل الخاصة للمقيم

امتلاك أي من المنقولات.

منح للمقيم فرص العمل في شركات القطاع الخاص

للمقيم حرية الخروج والدخول للسعودية مثلما أراد.

للمقيم استخدام كافة الممرات الخاصة بالمواطنين السعوديين.

منح للمقيم مزاولة كافة الأعمال التجارية الخاصة بالاستثمار الأجنبي.

هناك بعض الخطوات التي يجب أن تنفذ بشكل صحيح لكي يتم تجديد الإقامة بنجاح في المملكة العربية السعودية وهذه الخطوات هي :