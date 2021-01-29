المياه: لا اتفاق مع سوريا بشأن سد الوحدة

دوت الخليج :- نفى مصدر مطلع في وزارة المياه والري ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص اتفاق جديد مع الجانب السوري حول سد الوحدة. وأكد المصدر أن الامور تسير وفق التفاهمات السابقة والسارية منذ سنوات ولم يتم اجراء اي جديد بخصوصها او مناقشة ذلك .

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