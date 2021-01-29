المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

دوت الخليج :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء اليوم الأربعاء، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.​