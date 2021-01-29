أخبار اليمن : رقم صادم.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 102 مليون

رقم صادم.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 102 مليونكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم، أن حصيلة المصابين تجاوزت 102 مليون و82 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 73 مليونا و941 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2 مليون و202 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الخميس، زيادة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً طفيفاً جدا في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 601 ألف و261 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16,447 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (443,769 وفاة)، والبرازيل (221,676 وفاة)، والمكسيك (155,145 وفاة)، والهند (154,047 وفاة)، وبريطانيا (103,126 وفاة)، وتقدمت المكسيك للمستوى الثالث على حساب الهند التي تراجعت الى المستوى الرابع.

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (26,338,607 إصابات)، والهند (10,720,971 إصابة)، والبرازيل (9,060,786 إصابة)، وروسيا (3,813,048 إصابة)، وبريطانيا (3,743,734 إصابة).