أخبار اليمن : اسماء 20 محطة لتعبئة البنزين يوم السبت

اسماء 20 محطة لتعبئة البنزين يوم السبتأعلنت شركة النفط اليمنية اليوم الجمعة، أسماء محطات الوقود العاملة لتعبئة مادة "البنزين" في أمانة العاصمة ليوم السبت 30 يناير 2021م.

وتضمن الكشف اسماء 21 محطة موزعة على مديريات امانة العاصمة، منها 6 محطات تابعة لشركة النفط في أمانة العاصمة.

كما اعلنت الشركة كشفا آخر بأسماء محطاتها في محافظات (صنعاء، عمران، الحديدة، ذمار، إب، تعز، الجوف)،

وقالت الشركة في بلاغ على صفحتها بموقع (فيس بوك) أنه " تم تزويد 10 محطات من المحطات المذكورة بمواد من الكميات المهربة التي ضُبطت من قبل الجهات الأمنية وذلك بعد إجراء عمليتي الفحص والمعالجة اللازمة لتلك المواد" .

واكدت مجددا بأن الأسعار الرسمية كما يلي :

- بنزين : 5900 ريال/دبة سعة 20لتر.

- ديزل : 6900 ريال/دبة سعة 20لتر.

واوضحت أن اوقات الدوام للتعبئة في الفترة الصباحية من 9 صباحا إلى 12:30 ظهرا والفترة المسائية من 2:30 عصرا إلى 6 مساءً .

