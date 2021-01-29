عاجل .. الجيش الليبى: رصدنا مخططات للمليشيات بتفجير مقرات عامة فى طرابلس

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليى، اللواء أحمد المسمارى، اليوم الجمعة، إنه تم رصد مخططات للمليشيات لتفجير مقرات عامة وخاصة، منها مقر بعثة الأمم المتحدة فى طرابلس.





وأوضح المسمارى فى بيان، نشره عبر صفحته بموقع فيس بوك "تستمر المليشيات التكفيرية المتطرفة والاجرامية فى محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية، وذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الازمات فى ليبيا يعنى نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات، وأنهم خارج أى تسوية للأزمة". وأضاف "وفى هذا الصدد رصدنا وبناء على معلومات موثوقة أن المليشيات التى يرأسها المدعو «البقرة» وبقايا مجلسى إرهاب بنغازى ودرنة يخططون لتفجير مقرات عامة، وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة فى طربلس بحى جنزور، وإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام وبعض رموز القيادة من الضباط". وتابع المتحدث باسم الجيش الليبى "وعليه ندعو كافة المواطنيين فى طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم، التى تهدد كيانات الدولة والمواطنيين عامة، وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين فى الحوار السياسى من كيانات وأفراد".

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