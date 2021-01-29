مصرع 10 أشخاص فى حادث سير جنوب شرقى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام روسية محلية، أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. وقالت الشرطة فى وقت سابق، إن "حافلة ركاب اصطدمت بشاحنة، الأمر الذى أدى إلى وقوع العديد من الضحايا".

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