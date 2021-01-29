جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على قانون التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وصادق مجلس النواب الروسى، الأربعاء الماضى، على تمديد معاهدة "نيو ستارت" مع واشنطن. وقال سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى، إن موسكو وواشنطن اتفقتا على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية وفقا لشروط موسكو. وكشف الكرملين الروسى، الثلاثاء، إن البلدين اتفقا على تمديد المعاهدة التى أُبرمت عام 2010 وكان من المقرر انقضاء أجلها الشهر المقبل. وتقيد معاهدة نيو ستارت عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التى يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يصدق على اتفاق تمديد معاهدة ستارت مع أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.