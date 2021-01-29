الكويت تسمح باستخدام لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا

منحت الكويت تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينكيا" الذي يتم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند بترخيص من شركة "أسترازينيكا" العالمية.

وقال الدكتور عبدالله البدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد المسؤول الكويتي أن الوزارة نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح "أكسفورد" لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم لافتا الى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى بعد أيام.

وأشار إلى حصول اللقاح على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، موضحا أن مصنع (سيروم) للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأوضح أن القرار اتخذ بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية حيث أجرت اللجنة تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته.

وأكد أن اللجنة تحققت من تقارير الجودة للتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.