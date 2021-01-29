نفت وزارة التربية الكويتية صدور أي تعليمات بتخفيف المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني المقرر له أن ينطلق أول مارس المقبل.
وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر تربوية مطلعة ان مديري المدارس لم يتلقوا أي تعليمات بتخفيف أو إلغاء مواضيع أو دروس من المناهج الدراسية.
وأشارت الصحيفة بحسب المصادر التربوية إلى أن أغلب المدارس استلمت الكتب الدراسية للفصل الثاني دون أي شطب أو حذف من هذه المناهج.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم التدريس للطلبة، حسب ما هو مقرر لهم كبقية الأعوام السابقة، ما لم تصل تعليمات جديدة بذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من وزارة التربية الكويتية بشأن الفصل الدراسي الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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