بيان مهم من وزارة الدفاع السعودية.. تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، انتهاء كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك "رماح النصر" بمركز الحرب الجوي، في القطاع الشرقي من المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس تستعد القوات الجوية السعودية لإطلاق مناورات تمرين " رماح النصر " الذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة.

وتقام المناورات خلال الفترة من 29 يناير الجاري الى 23 فبراير المقبل بمشاركة القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي السعودية.

ووصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعدادًا لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات