بوتين يوقع على اتفاق "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية مع أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على اتفاق تمديد معاهدة نيوستارت 3 للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) في بيان، إن "الرئيس وقع على القانون الاتحادي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين البلدين والمبرمة منذ أبريل 2010"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "أعتمد القانون الاتحادي من قبل مجلس الدوما في 27 يناير 2021، ووافق عليه مجلس الاتحاد في اليوم ذاته، وتنص على تمديد الاتفاقية لمدة 5 سنوات، حتى الـ5 من فبراير عام 2026".

وتنص المعاهدة على أن "يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات، وصواريخ بالستية على الغواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسًا حربيًا و800 منصة إطلاق ثابتة ومتحركة".