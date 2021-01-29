توتنهام هوتسبير يسقط أمام ليفربول وانتفاضه جديدة للريدز نحو الصدارة

توتنهام ، من جديد يواصل ليفربول انتصاراته من جديد حيث حيث الفوز بنتيجة 3-1 ضد توتنهام بملعب انفيلد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ،ولم يكن هذا هو الفوز الأول لليفربول على توتنهام حيث سبق وحقق النصر في ديسمبر تحديدا في منتصف ديسمبر/كانون الأول بالجولة ال13 لتكون النتيجة 2-1 لصالح ليفربول.

أخر فوز للريدز قبل مواجهة أمس

منذ آخر انتصار حققه ليفربول في مسابقة البريمييرليج في 17 ديسمبر/كانون الاول في أكتساحه لكريستال بلاس 7-0 لم يحقق انتصارا بعدها ولكنه يفاجئنا كالعادة حيث الفوز في نفس المسابقة في بداية 2021 وذلك وبتلك النتيجة التي ذكرناها في بداية المقالة عزيزي القارئ عاد ليفربول إلى الصورة والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بوصولة للنقطة 37 في المركز الرابع مما يجعل متأخر عن توتنهام بفرق 4 نقاط أي المرتبة السادسة.

أبرز ما جاء في مواجهة توتنهام هوتسبير وليفربول

بوغت الريدز بهدف مفاجئ في بداية المباراة ب4 دقائق.على يد اللاعب المتميز هيونج مين سون ولكن للأسف الحكم لم يحتسبه نتيجة لتسلل جناح توتنهام ولكن لم يتسلل اليأس لليفربول حيث سيطر الفريق على الكرة طول الشوط الأول وبما أن خير وسيلة الدفاع هي الهجوم فتراجع فريق توتنهام عن الهيمنة وبذلك أضاعوا الكثير من الفرص وفي اللحظة الأخيرة من الشوط الأول ارسل ساديو ماني السنغالي تمريره عرضية إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو ليقابلها بلمسة في شباك هوتسبير وبذاك رفع البرازيلي روبرتو فيرمينو رصيده إلى 5 أهداف في 6 مواجهات ضد الفريق اللندني بالمسابقة وفي الدقائق الأولي من الشوط الثاني تحديدا الدقيقة 47 أحرز الهدف الثاني لفريق ليفربول الكسندر أرنولد وفي الدقيقة 49 أحرز بيير هيوبيرج لاعب هوتسبير هدف ليقلص الفارق لهدف واحد لصالح الريدز ولكن في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني ساديو ماني كان له رأي أخر بعد إحرازه الهدف الثالث لكي ينهى على أمال توتنهام في هذه المواجهة الصعبة.

نادي ليفربول للكرة

هو نادي لكرة القدم الإنجليزية للمحترفين، تاريخ تأسيسه يعود الى تاريخ 15 مارس 1892، بمدينة ليفربول، التي تقع في إقليم الميرسيسايد بإنجلترا، وتأسس على يد رجل الأعمال الإنجليزي جون هولدينغ. الفريق معروف بألوانه الحمراء، لهذا يكنى بلقب “الريدز” الذي ذكرناه في بداية المقالة عزيزي القارئ ويلعب الفريق حاليّاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.