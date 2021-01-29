شحن شدات ببجي بدون رصيد مجانا 100% بسهولة وطريقة مضمونة

شحن شدات ببجي بدون رصيد ، تعتبر شدات ببجي من العملات الافتراضية في ألعاب الأندرويد وغيرها التي يتعامل بها اللاعبين، حتى يحصلوا علي الامتيازات وكل ماهو جديد ومؤثر في اللعبة، فبحصولك علي شدات ال UC الخاصة بلعبة ببجي يمكنك اكتساب والحصول علي الكثير من الأسلحة التي تساعدك في التفوق علي غيرك من المنافسين وحصولك أيضا علي الكثير من الأزياء، سواء كانت ملابس أو غيرها، كما أنها تمدك بالقنابل والأسلحة الأشد فتكا بعدوك ومنافسك في هذه اللعبة الشيقة، تمكنك الشركة المخترعة لهذه اللعبة التنافسية طرق لشحن شدات ببجي منها المجاني ومنها المدفوع عن طريق الرصيد الخاص بك في بريدك الإلكتروني Google play .



ولابد أن تأخذ بالاعتبار انه لا يوجد طرق لشحن تلك الشدات سوى ما أطلقتها الشركة، حتى لا تقع في فخ نصب بعض التطبيقات التي تتطلب منك تحميلها وتؤثر سلبا علي جهازك المحمول أو تعرضك لغلق حسابك بسبب استخدامك لطرق دفع مزورة أو لجوئك إلي طرق دفع وهمية بإستخدامك لأرقام فيزا وهمية، لغرض الكسب من خلال اللاعبين من كل دول العالم ومحبي لعبة ببجي الذي وصل عددهم إلي الآن 400 مليون لاعب وإليك طرق شحن شدات ببجي بدون رصيد مجانا 100% بسهولة وبطريقة مضمونة.

الطريقة الأولى لشحن شدات ببجي

يمكنك شحن شدات ببجي بكل سهولة عن طريق الدفع باستخدام رصيدك في حسابك الجاري لجوجل بلاي .

هذه الطريقة مدفوعة ولكن مضمونة 100% لأنها من الطرق المتاحة من قبل صانعي اللعبة ويمكنك من خلالها الحصول علي العدد الذي تريده من الشدات مقابل رصيدك .

ويمكنك شحن رصيدك بسهولة عن طريق جوجل بلاي بالخطوات التالية:

قوم بفتح حسابك في جوجل بلاي علي الموبايل الخاص بك.

قم بفتح إعدادات حسابك.

أضغط علي كلمة Payment Method أو وسائل الدفع.

قم بأختيار وسلة الدفع الخاصة بك وادخل معلوماتها .

ثم أنتقل إلي اللعبة وقم بفتحها واضغط علي علامة الشدات UC في بداية شاشة اللعبة.

قم بأختيار العدد الذي تريده من الشدات وقم بالنقر عليه.

سيظهر لك قائمة لتحدد منها وسيلة الدفع التي تمكنك من شرائها، اضغط عليها وقم بتأكيد العملية وفورا ستتلقي الشدات علي حسابك في اللعبة..

الطريقة الثانية و المجانية للشحن

يوفر لك صانعي اللعبة داخلها مجموعة من الفيدوهات والإعلانات التي يمكنك مشاهدتها والحصول علي عدد من النقاط، يتم تحويلها بسهولة إلي شدات ببجي في حسابك بدون رصيد وبدون استخدام وسائل دفع وهي طريقة آمنة تماما يستخدمها جميع اللاعبين غير القادرين علي الدفع مقابل شحن هذه ال UC.