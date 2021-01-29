كيفية منع واتساب من الوصول إلى موقعك الجغرافي للحافظ على الخصوصية وأمان حسابك

منع واتساب من الوصول لموقعك الجغرافي من الأدوات المهمة التي يجب ضبطها للحفاظ على الخصوصية، فبعد أن قامت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا بإصدار تقرير عن سهولة التعرف على جميع بيانات الأشخاص، وكذلك تحديد المواقع الخاصة بهم من خلال البيانات التي يقوم الشخص بإصدارها، حيث يتم جمعها من خلال التطبيقات التي تطلب بعص البيانات، ويتم جمع هذه المعلومات من خلال الهواتف الذكية.

خاصية الوصول للموقع الجغرافي للواتساب

على الرغم من أن الاذونات التي تطلبها التطبيقات لا تحدد هوية المستخدم بشكل دائم، إلا أن طلب الموقع الجغرافي يتم طلبه بشكل دقيق جدًا، بحيث يقوم التطبيق باستخدامه لتحديد الموقع الجغرافي التفصيلي بشكل دقيق، حيث يتم استخدامه لتعرف على موقع الشخص وطرح الإعلانات المستهدفه له، وكذلك طريقة تحركاته طوال فترة اليوم، وعليه يتم استخدام هذه المعلومات في صالح بعض التطبيقات، وهو ما يهدد خصوصية الشخص خلال اليوم، نظرًا لأنه يقوم بتحديد أماكن الشخص الذي قد لا يرغب في إعلام أحدًا بها، كما يمكن أن تقوم هذه التطبيقات ببيع المعلومات إلي بعض شركات الاستثمار، أو غيرها من الشركات.

ومن خلال استخدام قاعدة البيانات التي تقوم بتعقب المواقع لكثير من الهواتف في العديد من المناطق في نيويورك، ومن خلال هذه المعلومات تم تعقب شخص معين وقام فريق بحث صحيفة نيويورك تايمز بالإلقاء القبض عليه عبر التطبيق الخاصة بالهاواتف الذكي التي تخص الصحيفة.

طريقة منع وصول واتساب من الوصول إلى موقع الخاص

علي الرغم من قدرت أغلب التطبيقات من الوصول إلى موقعك الجغرافي بطريقة سهلة، من خلال موافقتك على مجموعة من السياسات التي تفرضها التطبيقات، إلا أنه يمكن أن تقوم بمنع تطبيق واتساب من الوصول إلى موقعك الجغرافي وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات الأتية: