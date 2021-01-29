تفاصيل الحصول علي تمويل نفاذ المرحلة الثانية من بنك التنمية بشروط ميسرة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تمويل حر للمواطنين السعوديين من العاطلين والموظفين من القطاع العام والخاص. ويقدم البنك التمويل بشروط ميسرة وفترة سداد لمدة 5 سنين، وهذا التمويل يوفر فرص كبيرة للشباب العاطل عن العمل والموظفين لأقامه المشروعات الصغيرة، فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي تمويل نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية الكثير من القروض المختلفة منها تمويل النساء وتمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين في القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت الشروط والمستندات التي يحددها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والشروط كالتالي.

يشترط أن يكون العميل المتقدم لتمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية سعودي الجنسية. يجب أن يكون عمر العميل المتقدم لتمويل العمل الحر لا يقل عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً. يشترط أن يكون دخل العميل الشهري الخاص لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي كحد أفصي. يشترط أن يكون العميل المتقدم لتمويل العمل الحر أن يحصل علي وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب أن يقدم العميل المتقدم لتمويل العمل الحر ضمانات لبنك التنمية الاجتماعية. يشترط أن يكون العميل المتقدم لتمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية لا يكون مشترك في أي تمويل أخري . يشترط أن يكون التمويل النقدي 60 ألف ريال سعودي كحد أقصي، ويمكن للعميل الحصول علي تمويل عيني من تمويل العمل الحر 150 ألف ريال سعودي كحد أقصي.

يتميز تمويل العمل الحر بأنه تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

يتميز تمويل نفاذ بأنه تمويل بدون فوائد أو رسوم لدي بنك التنمية الاجتماعية.

يوفر تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية فرص عمل للشباب والعاطلين والموظفين بالقطاع العام والخاص.

يمنح البنك لعملائه فتح حساب بنكي عند الحصول علي التمويل.

يتميز تمويل نفاذ بفترة سداد طويلة ومرنة وبشروط ميسرة لسداد الأقساط.

المستندات المطلوبة للحصول علي تمويل نفاذ

يقوم المواطن السعودي بالدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

يقوم المواطن بتعبئة كافة البيانات المطلوبة لدي البنك.

تقديم الهوية الوطنية، إثبات عنوان العميل ( وصل مياه، أو فاتورة كهرباء، أو فاتورة تليفون أرضي).

تقديم رقم الآبيان.

رقم شهادة العمل، رقم الجوال المسجل علي نظام أبشر.

مزايا الحصول علي تمويل نفاذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية