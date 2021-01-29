موعد نزول حافز 1442 خطوات التسجيل في برنامج حافز ١٤٤٢

يبحث المواطنون في المملكة عن موعد نزول حافز 1442 لمعرفة مواعيد الصرف، حيث يتم صرف رواتب حافز مع بداية الشهر لجميع المستفيدين من برنامج حافز في السعودية، وهو ما سنعرضه لكم بالتفصيل عن متى ينزل حافز بعد التسجيل ١٤٤٢، متى ينزل حافز بعد ملتحق ١٤٤٢، متى ينزل حافز بعد التأهيل ١٤٤٢، مواعيد نزول حافز الراتب الشهري ١٤٤٢ بالتفصيل.

موعد نزول حافز 1442

يتم نزول حافز 1442 مع بداية كل شهر ميلادي بعد مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لحسابات المستفيدين، والتأكد من أهلية المواطن في صرف حافز الجديد من كل شهر.

مواعيد صرف حافز البحث عن عمل ١٤٤٢

سيتم صرف حافز ١٤٤٢ البحث عن العمل طبقا للخطة الزمنية التالية:

يصرف حافز جمادي الآخر ١٤٤٢: يوم الخميس الموافق ٢٢\٦\١٤٤٢ هجرية، الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ ميلادية.

حافز رجب ١٤٤٢ يصرف: يوم الخميس الموافق ٢٠\٧\١٤٤٢، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٠١.

حافز شعبان ١٤٤٢ يوم الاثنين ٢٣\٨\١٤٤٢ هجرية، الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٠١.

حافز رمضان ١٤٤١ يوم الأربعاء ٢٣\٩\١٤٤٢ هجرية، الموافق ٥ مايو ٢٠٢١.

حافز شوال ١٤٤٢ يوم الأحد ٢٤\١٠\١٤٤٢ هجرية، الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٠١.

حافز ذو القعدة ١٤٤٢ يوم الأثنين ٢٥\١١\١٤٤٢ هجرية، الموافق ٥ يوليو ٢٠٢١.

حافز ذو الحجة ١٤٤٢ يوم الخميس ٢٦\١٢\١٤٤٢ هجرية الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢١.

شروط التسجيل في حافز ١٤٤٢

يشترط الإطلاع على التعليمات التالية:

أن يكون المسجل في برنامج حافز سعودي الجنسية.

ألا يكون أحد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل.

أن يكون مقيم في المملكة، ولا يقل عمره عن ٢٠ عام.

أن يكون قادر على العمل، ألا يكون أحد العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

عدم أحقية المتقدم معاش تقاعد، ألا يكون مستحق تعويض تعطل عن العمل.

يمنع التسجيل في برنامج حافز لمن هم في أحد مراحل التدريب أو التعليم.

لا يمتلك سجل تجاري، لا يتحصل على دخل ثابت.

ألا يكون مستفيد بالفعل من حافز البحث عن عمل.

خطوات التسجيل في برنامج حافز ١٤٤٢

يتم التسجيل في حافز ١٤٤٢ من خلال تطبيق الخطوات التالية: