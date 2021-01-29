أخبار اليمن : الفلكي الشوافي: اليمن على موعد مع كتلة هوائية باردة الأحد القادم

الفلكي الشوافي: اليمن على موعد مع كتلة هوائية باردة الأحد القادمكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، عن تأثر اليمن بكتلة هوائية باردة وجافة، الأحد القادم، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات.

وتوقع الفلكي الشوافي ان ترتفع درجة الحرارة الصغرى ليلاً خلال ليلة السبت والاحد بحدود درجة الى درجتين مئوية.

وحذر الشوافي من كتلة هوائية شمالية شرقية باردة نسبياً وجافة قادمة يوم الأحد يصاحبها الغبار على بعض المناطق، مع ليلة الاثنين والثلاثاء القادم تبدا درجة الحرارة بالانخفاض وقد يكون محدود بمقدار درجة الى درجتين مئوية، ومصحوبة برياح سطحية نشطة على معظم المناطق.

وأوضح الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، ان تكون درجة الحرارة على بعض المناطق في المرتفعات والاحواض الجبلية بحدود (2~5 درجة مئوية فوق الصفر).

وأكد الفلكي اليمني ان عوامل الطقس الآخرى تكون في الاتجاه المساعد على زيادة الاشعاع ليلا ما قد يجعل الطبقة القريبة من سطح الأرض ابرد بكثير من درجة حرارة الهواء على ارتفاع ٢ متر بمعنى اشبه بالحالة الجوية للاسبوع المنصرم والذي للأسف سمعنا فيه عن حدوث ما يدعونه المزارعين "ضريب" (تضررت المزروعات) في عدة مناطق في سبع محافظات يمنية ويعتبر الإسبوع الماضي ثالث إسبوع في شهر يناير نسمع فيه عن حدوث ضريب، وشهر يناير رابع شهر في هذا الموسم نسمع به عن حدوث ضريب/تضرر المزروعات حيث حدث ضريب في اكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضي.

وأشار الشوافي إلى أن هذا الموسم أرهق المزارعين وبذلوا جهوداً كبيرة جدا، واستطاع معظمهم تجاوز العديد من الحالات الشديدة الماضية.

ودعا الفلكي الشوافي مجدداً المزارعين إلى توخي الحذر خصوصاً إذا كانت الرياح ساكنة والسماء صافية ستكون الأجواء شديدة البرودة حتى نهاية الإسبوع، منبهاً إلى حماية المحاصيل حتى لو كانت الحالة الجوية القادمة خفيفة/أقل حدة من السابقة الا انه قد يضيع فيها ثمرة كل تلك الجهود.