أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الوزير ادريس الشرجبي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الوزير ادريس الشرجبي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة وزير الخدمة المدنية الاستاذ إدريس سعيد الشرجبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته في تطوير العمل الرسمي الإداري والتنموي، منوها إلى التزام الفقيد بالقيم والمبادئ الوطنية، وتحليه بالروح الوطنية المسئولة، وإنحيازه إلى صف الوطن والشعب والمصلحة الوطنية العليا.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد وزملائه ومحبّيه، وإلى كافة آل الشرجبي ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته، بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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