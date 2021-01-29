تونس : خلو الظرف المشبوه المرسل للرئاسة من أى مواد خطرة

جدة - نرمين السيد - أكدت النيابة العمومية فى تونس مساء اليوم الجمعة، أن الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه الذى أرسل إلى رئاسة الجمهورية على أى مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأفادت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فنى على الظرف المشبوه، وجه بتاريخ يوم الجمعة مكتوب للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتنا به إن وجد، وقد تلقت فى اليوم ذاته إجابة مرفقة بتقرير. وأوردت النيابة العمومية فى بيانها أنه وبعد الاطلاع على محتوى التقرير الفنى تبين عدم احتواء الظرف المشبوه على أى مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة. وذكرت أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 يناير ظرفا ممزقا للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة فى اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

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