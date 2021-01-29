فيديو .. الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى لقاح موديرنا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال: "عملية التطعيم تمت يوم أمس الخميس فى عيادة بمدينة نيويورك". وأضاف: "على ما أذكر، تم تطعيمه بلقاح موديرنا الأمريكى". وصرح جوتيريش فى وقت سابق بأن "الثروة التى تراكمت لدى 10 أغنى أثرياء فى العالم خلال أزمة فيروس كورونا ستكون كافية لتمويل التطعيم ضد الفيروس للجميع" فى العالم.

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