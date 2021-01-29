مستشار الأمن الأمريكى : من أولويات إدارة بايدن التعامل مع إيران

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أنه من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة الرئيس الأميركى جو بايدن هى التعامل مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفى من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووى.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أشار سوليفان إلى أن تهور إيران فى المنطقة واستخدام الميليشيات التابعة لها لم يخف فى السنوات الماضية. وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى: "إذا استطعنا عبر الدبلوماسية تقييد البرنامج النووى سنكون قادرين على بناء توجه عالمى لمواجهة تهديدات إيران الأخرى". ويأتى حديث سوليفان الجمعة، بعد يوم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكى الجديد، أنتونى بلينكن، الذى أكد أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووى الإيرانى إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التى تراجعت عنها، الأمر الذى سيستغرق بعض الوقت.

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