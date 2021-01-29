جدة - نرمين السيد - قالت شركة فايزر الأمريكية صناعة الأدوية، اليوم الجمعة، إنه سيكون باستطاعتها قريبا تزويد العالم بجرعات اللقاح التى وعدت بتسليمها، مشيرة إلى أن ستسلم الشحنات للدول التى التزمت معها بنهاية الربع الثانى من عام 2021، حسمبا أفادت قناة "العربية".





وأكدت شركتا "فايزر" و"بايونتيك"، أمس الخميس، أن "لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا". ويعد لقاح "فايزر-بيونتيك" نوعًا جديدًا تمامًا من اللقاحات مصنوعًا من جزيئات الحمض النووى الريبى المرسال (mRNAs)، وهى أجزاء صغيرة من مادة وراثية توجِّه الخلايا -فى هذه الحالة- إلى إنتاج أجزاء صغيرة من البروتين الشوكى لفيروس كورونا المستجد. وتكون أجزاء الحمض النووى الريبى المرسال محاطةً بجسيمات نانوية شحمية، وقد أظهر تحليل شركتى "فايزر" و"بيونتيك" لبياناتهما أنَّ اللقاح "الذى يُعطى على جرعتين، بفاصل زمنى بينهما قدره ثلاثة أسابيع" فعال بنسبة 95% فى الوقاية من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايزر : قادرون على تسليم شحنات اللقاح بحلول نهاية الربع الثانى من 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.