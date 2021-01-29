السعودية.. إحباط محاولة تهريب أكثر 14 مليون حبة كبتاجون

أعلنت الجمارك السعودية إحباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدر، عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حيث بلغت أكثر من 14 مليون حبة، لافتة إلى أنه تم العثور عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت للجمرك.

وذكرت الجمارك السعودية في بيان لها منذ قليل: أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن "ألواح خشبية" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (14.445.335) حبة.

وأضافت قائلا: كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف الألواح الخشبية، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت الجمارك السعودية : المهربون يسعون بشتى الوسائل لابتكار طرق للتهريب لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها؛ إلا أن الجمارك السعودية - تقف بالمرصاد عبر جميع منافذها "البرية والجوية والبحرية" وتبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بالوطن ومقدراته.

وختمت الجمارك بيانها قائلة : وتواصل الجمارك السعودية جهودها الأمنية لتحقيق أمن وحماية المجتمع الذي يُعد أحد أهم مرتكزات إستراتيجيتها، حيث تعمل في سبيل تحقيق ذلك على إحكام الرقابة الجمركية على حركة الواردات والصادرات والمسافرين وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية التي وفرتها الجمارك في جميع المنافذ.