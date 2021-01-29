تمديد مظلة الحماية.. قرار مهم من بايدن بشأن سوريا

مددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الحماية المؤقتة لبضعة آلاف من المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة، في خطوة تتماشى مع برنامج بايدن المؤيد للهجرة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الأمن الداخلي، أن "القائم بأعمال الوزير ديفيد بيكوسكي، سيمدد وضع الحماية المؤقتة لنحو 6700 سوري ممن تنطبق عليهم الشروط حتى سبتمبر 2022، مع السماح لحوالي 1800 آخرين بتقديم طلبات أولية".

ويمنح البرنامج، المهاجرين، الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأسباب بينها "الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة"؛ إمكانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني، لفترة محددة يمكن تجديدها.

وتعهد بايدن- الذي تولى منصبه في الـ20 من يناير الجاري- بنهج أكثر تسامحا مع اللاجئين والمهاجرين، حيث يتناقض موقفه مع السياسات المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تراجع عن العديد من تدابير الحماية الإنسانية.

وقال مسئول أمريكي، مساء أمس، إن الرئيس جو بايدن، يعتزم إلغاء القيود على تأشيرات العمل في الولايات المتحدة.

وأضاف المسئول في تصريحات لقناة "الحرة": "هذه القيود كان فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن بايدن سيلغيها لحماية العمالية الأمريكية خلال فترة جائحة فيروس كورونا".

وفي يونيو الماضي أعلن ترامب تجميد بطاقة الإقامة الخضراء "جرين كارد" وبعض تأشيرات العمل ومنها "اتش-1بي" التي تستخدم كثيرا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وأثار مرسومه هذا احتجاجات رؤساء شركات مثل جوجل وآبل ومجموعات أخرى، وشكاوى أمام القضاء تقدمت بها منظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية و"باي إيريا كاونسل".