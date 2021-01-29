شروط قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية 1442

يقدم بنك التسليف والادخار السعودي عدد من القروض للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود وذلك بهدف مساعدتهم في توفير الحياة الكريمة لهم ومساعدتهم على توفير أساسيات الحياة والعمل على تحقيق الاستقرار لهم وزيادة قدرتهم على مواجهة غلاء المعيشة ومواجهة التحديات الصعبة مثل ما حدث مؤخراً بسبب انتشار وباء كوفيد 19 الذي أدي إلى توقف جميع الأعمال والأنشطة المختلفة لذلك يحرص البنك على مساعدة تلك الشريحة من المواطنين من خلال تقديم التمويلات التي تتناسب مع احتياجاتهم ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد أهم التمويلات المقدمة من البنك وهو قرض الترميم.

الشروط العامة لقرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الترميم لإعادة ترميم وبناء المنازل وللحصول على التمويل هناك مجموعة من الشروط العامة التي أعلن عنها البنك وجاءت كما يلي:

يجب أن لا يقل عمر المنزل المراد إعادة ترميمه عن خمس سنوات.

يجب أن لا يزيد دخل المتقدم للحصول على التمويل عن 12500 ريال سعودي.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن سبعون عاماً ولا يزيد عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.

يجب أن يكون قد مر على انتقال ملكية العقار سنة على الأقل وإذا ما كان انتقال الملكية لأحد الأقارب من الدرجة الأولي يجب أن يكون مر عليها عامان على الأقل.

يجب أن لا تزيد مساحة المنزل عن ألف متر مربع.

إذا كان قد سبق وتم الحصول على قرض الترميم من البنك للمنزل يستلزم مضي ثماني سنوات للحصول على تمويل آخر لنفس المنزل.

قيمة قرض التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

تبلغ قيمة التمويل للمنازل المبنية من الطين ثمانية عشر ألف ريال سعودي كما تبلغ قيمة التمويل للمنازل الشعبية ثلاثون ألف ريال وتبلغ قيمة التمويل للمنازل الخرسانية ستون ألف ريال وعندما يكون عمر المتقدم أكبر من ستون عاماً وأقل من خمسة وستون يصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل ثلاثون ألف ريال وعندما يكون عمر المتقدم أكبر من خمسة وستون وأقل من سبعون عاماً يصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل ثمانية عشر ألف ريال وذلك بشرط وجود كفيل من جهة حكومية لا يزيد عمره عن خمسة وستون عاماً.