شروط الأفواج الأمنية للنساء 1442 جندي / ج أول ورابط تقديم قوات الأفواج الأمنية

شروط الأفواج الأمنية للنساء 1442 ، ما زلنا نتابع معكم جلب أهم الأخبار والتفاصيل عن شروط الأفواج الأمنية للنساء 1442 حيث أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل في الأفواج الأمنية للكادر النسائي 1442 للتعيين على رتبة جندي أول وجندي، وذلك وفقاً للفترة الزمنية المُعلنة والضوابط التي سنوضحها أدناه، بالإضافة إلى بعض شروط تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442.

شروط الأفواج الأمنية للنساء 1442

شروط الأفواج الأمنية للنساء 1442 ، أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية موعد تقديم الأفواج الأمنية نساء 1442 رتبة جندي أول وجندي عبر منصة أبشر توظيف لتبدأ من يوم السبت الموافق 17-6-1442 الموافق 30-1-2021، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وينتهي التقديم في الأفواج الأمنية نساء 1442 يوم الخميس الموافق 23-6-1442 في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

وقبل أن نتعرف معكم على شروط تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442، فقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة شؤون الأفواج الأمنية أنه يجب على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها ويُفضل الحاصلة على مؤهل أعلى، كما أكدت أن شروط تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442 رتبة جندي أول وجندي والتي أهمها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ.

رابط تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442

من خلال الدخول على رابط بوابة أبشر للتوظيف، يمكنكم التقديم على وظائف الأفواج الأمنية للنساء 1442 رتبة جندي أول وجندي، وذلك في الفترة الزمنية المُعلنة والموضحة أعلاه.

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

يُشترط أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

شروط تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442

وإلى هنا نكون انتهينا من رصد كافة التفاصيل عن شروط الأفواج الأمنية للنساء 1442 جندي وجندي أول ، وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار عن نتائج المقبولين في الأفواج الأمنية نساء 1442، وذلك بعد انتهاء جميع أعمال المراجعة والفرز والانتهاء من المقابلات الشخصية والكشف الطبي.