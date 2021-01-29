نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات 1442 للنساء تلقى انتظار المواطنات السعوديات التي تقدمن عبر أبشر للتوظيف الأسبوع الماضي على شغل وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات ١٤٤٢ للنساء رتبة جندي، ولم يتم الإعلان عن نتائج قبول مكافحة المخدرات نساء 1442 حتى الآن، حيث يتم فحص أسماء المقبولين في مكافحة المخدرات ١٤٤٢ نساء عبر بوابة أبشر، وسيتم إعلان نتائج القبول في وظائف مكافحة المخدرات ١٤٤٢ عبر رابط بوابة أبشر توظيف.نتائج القبول المبدئي في مكافحة المخدرات 1442
- تترقب العديد من المتقدمات نتائج وظائف مكافحة المخدرات ١٤٤٢ نساء.
- لم يتم الإعلان عن موعد نهائي لإعلان النتائج من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
- أعلنت وكالة الداخلية السعودية عن إجراء فرز الطلبات المتقدمة لشغل وظيفة جندي نساء مكافحة المخدرات ١٤٤٢.
- سيتم إعلان اسماء المقبولين في وظائف مكافحة المخدرات ١٤٤٢ عبر بوابة أبشر.
يتم الاستعلام عن نتائج القبول مكافحة المخدرات 1442 من خلال تطبيق الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط أبشر
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر أفراد.
- كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول.
- الضغط على إشعار القبول.
- كتابة البيانات الشخصية للاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي في وظيفة جندي مكافحة المخدرات نساء.
وضعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية شروط يجب توافرها في المتقدمة للقبول المبدئي في نتائج مكافحة المخدرات 1442 وهي:
- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وغير متزوجة من أجنبي.
- تمتع المتقدمة بالسيرة الطيبة وحسن السلوك.
- ألا يكون سبق الحكم عليها.
- أن يتراوح عمر المتقدم بين ٢١ إلى ٣٥ عام.
- حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فما فوق.
- تناسب وزن وطول المتقدم وفقا للوائح الطبية.
- كما يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية أثناء فترة التقديم.
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