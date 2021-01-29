الصين تعدم مسؤولا مصرفيا رفيعا تلقى رشوة بـ260 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأشار التلفزيون الصينى الرسمى إلى أن إن لاى تشياومين، الرئيس السابق لشركة "هوارونج"، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول الخاضعة لسيطرة الدولة فى الصين، متهم بالرشوة بقيمة 260 مليون دولار، بالإضافة إلى تهم فساد أخرى، واتهامات بتعدد الزوجات.

وأعدم تشياومين بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه من قبل محكمة فى مدينة تيانغين شمالى البلاد.

وقالت محكمة الشعب الصينية إن المسؤول المصرفى تقاضى رشاوى كبيرة للغاية، وكانت ظروف الجريمة خطرة بشكل خاص، كما كان أثرها الاجتماعى شديداً، بحسب وصفها.

وكان تشياومين أدين وحكم عليه فى وقت سابق من هذا الشهر، وقضت محكمة تيانجين بأنه أظهر "نية خبيثة للغاية"، وأساء استغلال منصبه للحصول على المبلغ الضخم.

كما أدين بتعدد الزوجات بعدما عاش مع امرأة "كرجل وزوجته لفترات طويلة"، خارج إطار الزواج، وأنجب أطفالاً غير شرعيين، وفق المحكمة.

وتفيد تقارير أن تشياومين استغل منصبه لاختلاس أكثر من 25 مليون يوان (3.8 مليون دولار)، من الأموال العامة بين عامى 2009 و 2018.

وبدأ سقوط تشياومين فى أبريل 2018، حين عمد المحققون إلى تجريده من وظيفته، ومن منصبه فى الحزب الشيوعى.