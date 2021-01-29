عمدة موسكو : أكثر من نصف سكان العاصمة أصيبوا بكورونا

جدة - نرمين السيد - أكد عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف سكان العاصمة الروسية أصيبوا بفيروس كورونا، وأن المناعة المكتسبة تستمر لفترة طويلة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال سوبيانين "أكثر من نصف سكان العاصمة أصيبوا بالمرض.. فى موسكو تم تسجيل عودة الإصابة بالفيروس التاجى لدى 1% ممن تعافوا منه". وتابع: "ستعمل المستشفيات الاحتياطية لمرضى فيروس كورونا فى العاصمة حتى موسم الخريف والشتاء القادمين". وشدد على أن "المواطنين الذين عانوا من المرض يتسارعون إلى التلقيح ضد كورونا وهذا خطأ"، لافتا إلى أن المناعة المكتسبة ضد المرض تستمر لفترة طويلة.

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