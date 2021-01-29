السعودية: مترو الرياض ينطلق هذا العام

كشف فهد بن عبد المحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن إطلاق مترو الرياض خلال العام الميلادي الحالي، مؤكدًا أن كل ركائز نجاح النهضة العمرانية والتنموية موجودة في العاصمة السعودية، حيث أن شبابها وشاباتها هم من سيقودونها للعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في حديث لقناة mbc عن أبرز محاور (استراتيجية تطوير مدينة ‫الرياض)، التي تحدَّث عنها ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: إن أكثر من 65٪ من سكان الرياض دون سن الثلاثين من شباب وشابات مؤهلين وطموحين، ونستطيع من خلالهم تحقيق الاستراتيجية الطموحة لتطوير الرياض.

ونوه الرشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي قاد التطور العمراني والتنموي لمدينة الرياض إبان إمارته لها خلال 55 عامًا؛ ليقفز عدد سكانها من 150 ألفًا إلى 7.5 مليون نسمة.

وأشار إلى أن الرياض في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ستنتقل إلى العالمية؛ لتكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم خلال عشر سنوات بحلول 2030.

ولفت رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى المشاريع العالمية التي تحتضنها العاصمة الرياض حاليًا، وهي: مشروع القدية بوصفه أكبر مشروع ترفيهي في جميع أنحاء العالم، ومشروع المترو والنقل العام من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم، الذي سيُفتتح هذا العام، وحديقة الملك سلمان التي تكبر بمرتين عن حديقة الهايد بارك في لندن والسنترال بارك في نيويورك.

يُذكر أن ‏‫قطار الرياض الذي يعتمد التشغيل الأوتوماتيكي سينطلق في الربع الثالث من 2021، ويخفِّض عدد رحلات السيارات بنحو 250 ألف رحلة يوميًّا، ويغطى 176 كلم من العاصمة.