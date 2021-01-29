صواريخ إيرانية تصل مواقع حزب الله العراقي في سوريا

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول صواريخ أرض – أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع لـ”حزب الله” العراقي المتمركز في محيط بلدة التبني بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق، عبر شاحنات مدنية وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخ وفقًا لمصادر المرصد السوري.

كان المرصد السوري قد أشار في 11 يناير الجاري، إلى أن ميليشيا “فاطميون” الأفغانية أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة “مخصصة لنقل الخضار والفواكه”.

ووفقًا للمصادر، فإن الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع، جاءت عن طريق العراق، وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزًا لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفًا من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة والتي يرجح أنه قصف لـ”التحالف الدولي”.