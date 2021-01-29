فرنسا تغلق حدودها أمام الدول خارج الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس سلسلة إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، بينها حظر دخول المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال كاستكس خلال مؤتمر صحفي إن حكومة بلاده قررت حظر السفر من وإلى فرنسا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، إلا لأسباب "قاهرة"، حيث سيتم تطبيق القرار اعتبارا من يوم الأحد.

وقرر رئيس الوزراء الفرنسي إغلاق المراكز التجارية باستثناء متاجر الأغذية، كما أوصت الحكومة الفرنسية بتطبيق العمل عن بعد في جميع الشركات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد كاستكس هلال كلمته أن الشرطة الفرنسية ستتعامل بحزم مع مخالفي حظر التجول، وستتولى تطبيق الإجراءات اللازمة.