أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس سلسلة إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، بينها حظر دخول المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال كاستكس خلال مؤتمر صحفي إن حكومة بلاده قررت حظر السفر من وإلى فرنسا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، إلا لأسباب "قاهرة"، حيث سيتم تطبيق القرار اعتبارا من يوم الأحد.
وقرر رئيس الوزراء الفرنسي إغلاق المراكز التجارية باستثناء متاجر الأغذية، كما أوصت الحكومة الفرنسية بتطبيق العمل عن بعد في جميع الشركات لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأكد كاستكس هلال كلمته أن الشرطة الفرنسية ستتعامل بحزم مع مخالفي حظر التجول، وستتولى تطبيق الإجراءات اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تغلق حدودها أمام الدول خارج الاتحاد الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.