عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة في الإمارات يتخطى 3 ملايين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أمس أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي تم تقديمها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح تجاوز 3 ملايين جرعة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي ذلك نتاج جهود القطاع الصحي ووعي مجتمع دولة الإمارات بأهمية اللقاح وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة كوفيد 19 والمضي قدما نحو التعافي.

وقال عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي بهذه المناسبة إن الوصول إلى هذا العدد يعتبر إنجازا تم الوصول إليه في زمن قياسي ما يضع دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في توفير اللقاح لأفراد المجتمع، موضحا أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعزيمة والجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة بالدولة التي تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط والبرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي.

‎وأشار العويس إلى أن التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح كوفيد-19 يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع من المواطنين والمقيمين خاصة كبار السن منهم و أصحاب الأمراض المزمنة وأبطال خط الدفاع الأول، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقديم اللقاح لجميع سكان الدولة بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

‎ولفت إلى أن الإقبال المتزايد من أفراد المجتمع الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح، يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة إضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع في قدرات دولة الإمارات على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي، مؤكدا أهمية دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة لكوفيد 19.