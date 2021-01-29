ألمانيا تمنع دخول القادمين من هذه الدول بسبب تفشي سلالات كورونا المتحورة

أعلنت ألمانيا، حظر دخول غالبية الأشخاص الوافدين من 5 دول، تشهد تفشيا واسعا لسلالات فيروس كورونا المتحورة.
وقالت السلطات الألمانية، إن قرار حظر الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، يبدأ اعتبارا من غد السبت، ويستمر حتى 17 فبراير المقبل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
ويشمل قرار الحظر دول المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وذلك بهدف حماية سكان ألمانيا، وفقا لبيان وزارة الصحة.
كانت تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة الألمانية تتجه لعليق الرحلات الجوية مع بعض الدول، في محاولة لمنع تفشي النسخ المتحورة من فيروس كورونا داخل أراضيها.
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