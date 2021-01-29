ولي عهد أبوظبي: لا يمكن تحقيق التنمية والسلام دون التصدي للمرض

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة.

وعبر تويتر غرد الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر: "في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة نتذكر الذين يتأثرون بها حول العالم و يواجهون خطرها، ويحتاجون للدعم والمساعدة".

وأضاف : الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في تقديم هذا الدعم.

وأتم تغريدته قائلا : لا يمكن تحقيق التنمية و السلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة.