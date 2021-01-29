ألمانيا تحظر دخول الوافدين من 5 دول تشهد تفشيًا سريعًا لكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، حظر دخول الوافدين من خمس دول، تشهد تفشيًا واسعًا لسلالات كورونا الجديدة.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن الإجراء سيستمر مبدئيًا حتى 17 فبراير المقبل، ويشمل المملكة المتحدة وأيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب أفريقيا.

وأوضحت السلطات الألمانية أن الإجراء يهدف إلى حماية سكان ألمانيا من خطر الإصابة بسلالة كورونا الجديدة.

ووفقًا للبيانات الحكومية الرسمية في ألمانيا، فإن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ 2,192,850 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 55,752 حالة وفاة.