السعودية : سنتحاور مع أوروبا وأمريكا حول أنشطة إيران وبرنامجها النووى

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على أن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وأن تصريحات مسؤولى الإدارة الأمريكية تبين أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار ويضعون ذلك بعين الاعتبار، مضيفاً «سنتحاور معهم حول التحديات التى تواجهنا ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووى، ونحن على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معاً».





وقال خلال مشاركته فى جلسة منتدى دافوس الاقتصادى المنعقدة افتراضياً بعنوان «إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية»:«نتطلع لأن يتحول الاهتمام فى هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا فى تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم، فهذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك»، حسبما نقلت قناة "العربية - الحدث". وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته فى محور التطورات الإيجابية التى شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العُلا، أن المملكة تدرك جيداً بأن تحقيق التعاون الدولى لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمى، ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العُلا الذى جاء لتوحيد الصف فى مواجهة التحديات، لتحقيق الأمن والاستقرار. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التى يشهدها العالم ومنها تغير المناخ، مؤكداً أن المملكة ستستمر فى العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق التعاون الإقليمى والعالمى، ومواجهة التحديات التى تتطلب القيادة والمسؤولية، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم.

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