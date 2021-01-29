فرنسا تقرر غلق المراكز التجارية .. والشرطة تحذر المخالفين

وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قالت الحكومة الفرنسية، إن الشرطة ستتعامل مع المخالفين لقرارات "حظر التجول".
وقال رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستكس، إنه تم اكتشاف سلاسلة فيروس كورونا الجديدة، التى ظهرت لأول مرة فى بريطانيا وجنوب أفريقيا.
ووصف كاستكس الأمر بأنه يشكل خطرا حقيقيا على فرنسا، وإن كانت البلاد لا تزال تحاول تجنب "إغلاق ثالث" على مستوى البلاد.
وأشار كاستكس إلى أن "فرنسا ستزيد من تشديد الرقابة على فيروس كورونا على حدودها".
وتابع رئيس الوزراء الفرنسى "كما سنسعى لتقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول مراكز التسوق وزيادة ضوابط الشرطة ضد الأشخاص الذين يخالفون حظر التجول الليلى".
وأغلقت فرنسا المطاعم والحانات والمتاحف ومنتجعات التزلج مغلقة بالفعل، لكن المدارس والمتاجر لا تزال مفتوحة أيضا ولكن مع قيود على الأعداد المسموح بدخولها.
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