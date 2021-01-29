سوريا تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. وأوضحت الوزارة السورية ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 13944. واعلنت وزارة الصحة عن تعافي 77 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7406 حالات. كما سجلت الصحة السورية خلال الساعات الماضية وفاة 5 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 911 حالة وفاة. وتوزع الإصابات المسجلة لليوم الأربعاء ما بين 5 في طرطوس 21 في اللاذقية و29 في دمشق.

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