الصين.. إعدام مسؤول كبير بعد اتهامه بالفساد وتعدد الزوجات

نفذت الصين حكم الإعدام بحق مسؤول سابق رفيع المستوى كان يرأس أكبر شركة لإدارة الأصول في البلاد. بعد إدانته بالفساد وتعدد الزوجات.

وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية، إن المحكمة نفذت حكم الإعدام بإطلاق النار بحق لاي شياو مين، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة "تشاينا هوارونج"، أحد أكبر هياكل إدارة الأصول في الصين.

وسبق أن أدانت محكمة في مقاطعة تيانجين المسؤول الحكومي السابق باختلاس 25 مليون يوان وقبول أو طلب رشاوى بقيمة 276 مليار دولار خلال فترة ما بين 2008 إلى 2018، عندما كان مسؤولا عن المصارف في الصين، فضلا عن تعدد الزوجات، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وبحسب التقارير، أقام لاي علاقات جنسية مع عشرات النساء، وبعضهن يعيش في مساكنه الشخصية الموزعة على أكثر من 100 شقة.

وقرر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين طرد المسؤول السابق من صفوف الحزب وإقالته من منصبه الوظيفي على خلفية ارتكابه انتهاكات ومخالفات عديدة.

وتعد تلك القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد في تاريخ الصين، كما تم مصادرة جميع ممتلكات المسؤول الفاسد الذي تم إعدامه.