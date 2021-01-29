الكويت ترحل 2570 وافدا لهذا السبب

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية ترحيل 2570 بعد إلغاء إذن العمل الخاص بهم للسفر النهائي خارج البلاد. وذكرت الهيئة الكويتية في تقرير لها أنه إلغاء إذن عمل لـ 2530 لسقوط الإقامة وهم خارج البلاد. كما أشارت الهيئة الكويتية إلى إلغاء أذون العمل لـ 375 وافدا لوفاتهم. فيما كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتة عن تجديد 62155 إذن عمل لوافدين خلال أسبوعين وتحديدا من تاريخ 12 إلى 28 يناير الجاري.

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