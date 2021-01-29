للقادمين الى السعودية.. شروط دخول المملكة في زمن كورونا

كشف تطبيق "توكلنا"، عن شروط دخول القادمين من خارج المملكة العربية السعودية ، وفقا للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة وباء كورونا.
وقال التطبيق: "القادمون من خارج المملكة يلزمهم خلال 8 ساعات من الوصول التسجيل والدخول في توكلنا وتحديد مكان السكن وحسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها تطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في توكلنا والفترة المحددة مع عمل الفحوصات اللازمة لذلك”.
يشار إلى أن تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة السعودية ، من الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس كورونا في المملكة.
بجانب توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.
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