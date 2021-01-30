خطوات استخراج رخصة بناء سكني عبر تطبيق سكني 1442 في السعودية

استخراج رخصة بناء سكني ، يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن طريقة استخراج رخصة بناء سكني ، وأيضا يبحثون عن كم رسوم إصدار رخصة بناء ، حيث تقدم وزارة الإسكان السعودية خدمة إصدار تراخيص البناء بشكل إلكتروني عن طريق الأنترنت وهذا بالتعاون مع تطبيق سكني، وهذا لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين في المملكة، وتحتاج هذه النوعية من التراخيص لبعض الإجراءات القانونية وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة التي تخص المسكن، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على خطوات استخراج رخصة بناء سكني عن طريق تطبيق سكني الإلكتروني، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

استخراج رخصة بناء سكني

لكي يستطيعوا المواطنين في المملكة العربية السعودية اصدار رخصة بناء سكني للبدء في عمليات البناء، يجب توفير بعض المستندات والأوراق، ومعرفة كم رسوم استخراج رخصة بناء ، وهذه هي الأوراق والمستندات المطلوبة لكي تحصل على رخصة بناء سكني :

تقديم عقد ملكية الأرض التي تريد البناء عليها .

تقديم المالك صوره من الهوية الوطنية الخاصة به .

تقديم شهادة صلاحية أعمال التراخيص .

تقديم حساب قيمة تكاليف الأعمال .

تقديم وثيقة تأمين يوجد بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة .

يجب على المالك تقديم صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية البنائية الصادر من الجهة الإدارية المختصة .

توكيل أو تفويض رسمي باسم مالك الأرض، أو باسم من ينوب عنه سواء كان مكتب هندسي أو مهندس .

خطوات إصدار رخصة بناء سكني

لكي يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية من إصدار رخصة بناء سكني يجب عليهم إتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا قم بالدخول إلى برنامج سكني الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان السعودية عن طريق شبكة الأنترنت .

الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان السعودية عن طريق شبكة الأنترنت . قم بالنقر على خدمات الرخص الإنشائية .

أختر خدمة إصدار رخصة بناء .

حدد الأمانة والبلدية المطلوبة .

ثم أختر ( المكتب الهندسي ) .

أكتب رقم وسنة إصدار القرار المساحي بشكل صحيح .

ثم إرسال صورة الصك .

ثم قم بإرسال الطلب الهندسي الذي قمت بتحديده سابقا .

ثم عمل استكمال لبيانات ومرفقات الطلب .

سوف يتم عمل تدقيق لبيانات ومرفقات طلب البناء والموافقات من البلدية .

وبناءا على ذلك يتم اعتماد الطلب من البلدية، وإصدار فاتورة سداد .

ثم طباعة رخصة البناء .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذه المقال الذي قدمنا فيه لكم خطوات استخراج رخصة بناء سكني والمستندات والأوراق المطلوبة لذلك .