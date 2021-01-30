باسم مرسى في صراع بين البقاء فى الإنتاج الحربى أو العودة للزمالك أو الانتقال للإسماعيلي، باسم مرسى هو لاعب مصري من مواليد محافظة الغربية ويبلغ من العمر 29 سنة ويلعب فى مركز الهجوم، وقد بدأ مسيرته مع نادى بتروجيت ثم انتقل إلى فريق الإنتاج الحربي ومنه إلى نادى الزمالك لمدة ثلاث مواسم وتألق اللاعب فى تلك الفترة مما جعله ينتقل إلى نادى لاريسا بالدوى اليوناني، ومنه إلى نادى سموحة ثم عاود مرة أخرى لنادى الزمالك وأخيرا بالإنتاج الحربي إلى الآن.

البقاء فى الإنتاج الحربى أو العودة للزمالك أو الانتقال للإسماعيلي

يثار الجدل اليوم حول اللاعب باسم مرسى هل يقرر البقاء مع نادى الإنتاج الحربى، أم يقرر العودة لنادى الزمالك، أم يخوض تجربة الانتقال لنادى الإسماعيلي، مع غياب لاعب الزمالك مصطفى محمد عن الفريق نظرا لانتقاله إلى فريق جالطة سراي التركي يتم ترشيحه بشدة لتعويض غياب اللاعب ،من الجانب الأخر يريد نادي الإسماعيلي ضم اللاعب إلى الفريق لمساندة الفريق فى خط الهجوم.

وقد أكد رئيس نادى الإنتاج الحربى أن النادي لم يتلقى أي عروض رسمية حول التعاقد مع باسم مرسى سواء من نادي الزمالك أو نادى الإسماعيلي، كما أضاف أن التفريط فى اللاعب فى الوقت الحالي صعب جدا خاصة أنه لا يوجد بديل قوي له فى ذات المركز ، وقد ذكر أن كل ما يثار فى وسائل الإعلام غير حقيقي وأنه لن يوافق على رحيل أي لاعب بالنادي نظرا لصعوبة موقف النادي بجدول الدوري.

الجدير بالذكر أن اللاعب باسم مرسى قد استعاد مستواه التهديفي منذ عودته لفريق الإنتاج الحربي فقد تم تسجيل هدفين خلال هذا الموسم وتم صناعة هدفين،وفي الموسم الماضي سجل اللاعب ثمانية أهداف مع فريق الإنتاج الحربي.