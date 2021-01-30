فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في طهران.. والأسباب مجهولة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، ليل الجمعة السبت، أن دوي صفارات الإنذار دوت في العاصمة طهران مع أنباء عن سقوط طائرة ركاب تركية فوق مطار الخميني.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد دوي إطلاق صفارات الإنذار في مدينة طهران ويمكن سماعه في كل الأماكن.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المدينة والقوة الجوية في حالة تأهب قصوى، حيث تم تحويل جميع الرحلات المتجهة إلى مطار الخميني ومطار مهراباد الدولي وجرى تعليق كافة الرحلات الجوية.
وحتى الآن لم يتم التأكد من صحة الأنباء بشأن سقوط طائرة ركاب فوق مطار الخميني في العاصمة طهران.
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