الإمارات : مستعدون للتعاون مع مجلس الأمن وواشنطن لإنهاء الأزمة الليبية

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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة فى بيان لها إن: هناك حاجة ملحة من أجل تجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع فى ليبيا.
وأوضحت نسيبة أن أبو ظبى على استعداد للعمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء مجلس الأمن، بما فى ذلك إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للشعب الليبى.
وقالت لانا نسيبة إن الإمارات لديها إيمان راسخ بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هى المسار الوحيد لإنهاء النزاع فى ليبيا.
ورأت أن الأولوية الأبرز فى الأزمة الليبية هى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ودعمه، ويسرى الاتفاق منذ توقيع طرفى النزاع عليه فى أكتوبر.
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