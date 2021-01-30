عاجل .. سماع صوت صفارات إنذار غرب العاصمة الإيرانية طهران

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن سبب الصفارات غير معروف حتى الآن. وأفادت قناة "العربية" أيضا بورود أنباء عن خلل فى رحلات مطار الخمينى الدولى بطهران. ونقلت القناة عن ناشطين إيرانيين، إنه لم يُسمع مثل صوت هذه الصفارات منذ الحرب العراقية الإيرانية.

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