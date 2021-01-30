تركيا.. إصابات كورونا المتحور تسجل 128 حالة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن عدد المصابين بكورونا المتحور في البلاد بلغ 128 حالة موزعة على 17 ولاية.
وأضاف أن أحد أسباب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بكورونا في أوروبا مؤخرا، هو الفيروس المتحور.
وأشار إلى أن التحور الحاصل في فيروس كورونا لا يؤثر حاليا على مشاريع اللقاح، إلا أن الطفرات الجديدة قد تولد صعوبات عليها.
وأكد على أن "الكمامة والتباعد الاجتماعي ما زالا من أفتك الأسلحة في يدنا في مواجهة الفيروس، وأن التحكم بعدد المصابين ما زال بيدنا، وعلينا إدراك قيمة ذلك والتحرك بحذر والابتعاد عن الأوساط المزدحمة".
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